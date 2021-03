O papel da velocidade computada da dose no processo de planejamento de tratamento tornou-se muito importante. Enquanto técnicas sofisticadas como VMAT ganham popularidade, é evidente que esses aplicações avançadas podem requerer alto poder de cálculo. O Pinnacle³ 9.8 combina um novo conjunto de melhorias no aumento de velocidade, nas características e estabilidade para melhorar seu fluxo de trabalho e otimizar as suas mais recentes atualizações de sistemas.