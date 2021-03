O Pinnacle³ Proton Planning foi concebido para se integrar plenamente com o planeamento de protões para as técnicas "Double scattering" (dispersão dupla) e "Uniform Scanning" (leitura uniforme) dentro do processo de planeamento convencional de tratamento por feixe externo. A combinação de ferramentas especialmente concebidas e a integração perfeita no Pinnacle³ garantem uma ampla gama de funcionalidades que permite aos médicos selecionar as opções de tratamento adequadas para o paciente e executar o trabalho rapidamente com um fluxo de trabalho melhorado.