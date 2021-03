O planeamento IMRT é, frequentemente, um processo trabalhoso que gera resultados inconsistentes e atrasos no início do tratamento. O processo é monótono e repetitivo e requer uma interação significativa entre o planeador e o médico. A qualidade do plano depende da experiência do utilizador e gera inconsistências no tratamento. O planeamento automático do Pinnacle³ torna todo o processo mais rápido, menos trabalhoso e mais reprodutível.