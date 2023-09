Obtenha mais autonomia como utilizador

Posicione convenientemente o arco em C a partir do lado da mesa, com a ajuda dos controlos para travões eletromagnéticos montados no manípulo do cirurgião na estrutura do detetor. O controlo do cirurgião permite-lhe desbloquear facilmente os travões premindo um botão e posicionar rapidamente o arco em C. Esta funcionalidade acelera o seu fluxo de trabalho cirúrgico e reduz a dependência da equipa cirúrgica. 84% dos utilizadores acreditam que a combinação entre o controlo do cirurgião e o módulo de ecrã tátil pode reduzir a necessidade de equipas de apoio.¹