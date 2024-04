Maior controlo

O módulo do ecrã tátil fornece uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet. Tal resulta em comunicações sem complicações e num maior controlo, com a capacidade de gerir facilmente as funções de imagem do arco em C diretamente a partir da mesa. Ajuste os parâmetros da imagem, colime, rode e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador da mesa e o módulo do ecrã tátil podem ajudar a acelerar os procedimentos. ²