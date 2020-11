Philips apresenta soluções avançadas de diagnóstico e tratamento cardiovascular no Congresso CPC 2020

Para além disso, estes equipamentos avançam com a incorporação de automatismo de quantificação para proporcionar aos profissionais de saúde uma maior confiança no diagnóstico e maior rapidez na tomada de decisões. São disso exemplo o sistema 3D Auto MV, para quantificação automática da válvula mitral, e o software 3D Auto LAA, única solução ecográfica dedicada e automática para a quantificação em procedimentos no apêndice atrial esquerdo.

Outra das novidades apresentadas pela Philips no Congresso CPC 2020 é o EchoNavigator, uma solução avançada para o diagnóstico e tratamento da patologia estrutural do coração. Este dispositivo incorpora tecnologia de inteligência anatómica (AI) para juntar numa única imagem sincronizada e em tempo real, a fusão de imagens por ecografia de tecidos e de estruturas cardíacas de alta definição, com identificação automática das mesmas graças ao sistema EPIQ CVxi, com imagens de radiologia através da tecnologia ClarityIQ de Azurion. Tudo isto com um nível de utilização que vai mais além do que as soluções desenvolvidas pela Philips até ao momento.

A última novidade da Philips no Congresso CPC 2020 é a solução integral de cardiologia IntelliSpace Cardiovascular, que é capaz de responder às exigências de todos os elementos de um serviço de cardiologia através do mesmo posto de trabalho. O IntelliSpace Cardiovascular proporciona a todos os utilizadores do serviço uma visão 360º do histórico do paciente cardiológico mediante uma linha temporal gráfica e também funciona como plataforma de acesso a registos clínicos detalhados. Para além disso, a solução permite o processamento posterior da imagem cardíaca em ecocardiografia multimarca e em imagem intervencionista sem ser necessário mudar a aplicação.

A Solução Integral IntelliSpace permite realizar uma análise avançada da imagem cardíaca através de TAC ou ressonância magnética e levar a cabo tarefas de planificação cirúrgica automatizando o processo com ferramentas como a planificação TAVI mediante TAC.