Philips mantém posição de liderança no Índice de Sustentabilidade Dow Jones 

A Philips está preparada para atingir todos os objetivos do seu programa 2016-2020 "Pessoas Saudáveis, Planeta Sustentável". Isto inclui gerar 70% das suas vendas através de produtos e serviços verdes com 15% de soluções de economia circular, tornando-se uma empresa neutra em CO2 nas suas operações. Com base nestes resultados, a nova estrutura da Philips inclui um conjunto abrangente de compromissos-chave em todas as dimensões Ambientais, Sociais e de Gestão Corporativa. Entre os objetivos está o compromisso de melhorar a saúde e o bem-estar de 2.000 milhões de pessoas até 2025 através das suas inovações. A Philips está ainda comprometida com o design 100% ecológico, maior utilização de fontes de energia renováveis ​​e garantia de transparência em relação à sua contribuição fiscal para todos os países onde opera.

A Philips encontra-se numa posição de destaque no ranking da Sustainalytics e recentemente posicionou-se em 2º lugar na lista das 100 empresas geridas de forma mais sustentável a nível mundial elaborada pelo The Wall Street Journal. No início deste ano, a Philips recebeu também o prémio IEEE Spectrum "Tecnologia ao serviço da sociedade" pela sua solução de ecografia Lumify, considerada a tecnologia com mais potencial para oferecer o maior benefício à humanidade.