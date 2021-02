Philips conclui aquisição da BioTelemetry

Lisboa, fevereiro de 2021 – A Royal Philips, líder mundial em tecnologia de saúde, anunciou a conclusão da aquisição da BioTelemetry, Inc, empresa norte-americana líder no diagnóstico e monitorização remota de pacientes cardíacos. Os resultados financeiros da BioTelemetry serão consolidados como parte do segmento de negócios Connected Care da Philips a partir deste mês.

A aquisição da BioTelemetry é um importante complemento ao portfólio de cuidados cardíacos da Philips e à sua estratégia para transformar a prestação de cuidados de saúde com soluções integradas. As soluções de gestão de cuidados de saúde da Philips incluem monitorização do paciente em tempo real, dispositivos terapêuticos, telesaúde e informática. Para além disso, a Philips tem uma plataforma digital avançada e segura baseada na cloud - Philips HealthSuite - otimizada para a prestação de cuidados de saúde em todas as configurações.

Tendo apresentado vendas de 450 milhões de dólares em 2020, a BioTelemetry oferece uma gama completa de serviços de monitorização e diagnóstico cardíaco clinicamente comprovados: serviços de monitorização Holter de curto e longo prazo, serviços de registo de eventos, e de telemetria ambulatória cardíaca móvel (MCOT). A BioTelemetry construiu uma das maiores redes mundiais de serviços de monitorização cardíaca remota, fornecendo serviços a mais de um milhão de pacientes por ano. Para além disso, a BioTelemetry tem um negócio de investigação clínica que disponibiliza serviços de teste para ensaios clínicos.