Parcerias para a promoção de cuidados de saúde sustentáveis

Quando alguém nos pergunta qual é o setor de atividade que, no nosso entender, mais contribui para agravar as emissões de gases com efeito de estufa, a maior parte das pessoas tende a responder "são as viagens aéreas" ou "é a indústria energética". Pouca gente se apercebe de que os sistemas de saúde em todo o mundo são responsáveis por mais de 4% das emissões globais de CO₂, um valor superior ao do setor da aviação ou do transporte marítimo!

Tendo atingido os nossos objetivos de "Pessoas saudáveis e Planeta Sustentável" em 2020, continuamos a avançar, estabelecendo objetivos desafiadores para combater os efeitos das alterações climáticas, para que as gerações vindoiras possam herdar um planeta mais saudável.

Estamos empenhados em reduzir as emissões de CO₂ em consonância com um cenário de aquecimento global de 1,5 °C, ao longo de toda a nossa cadeia de valor, mas não estamos sozinhos neste esforço. As autoridades de saúde reconhecem as implicações das alterações climáticas para a saúde e a importância da sustentabilidade, a fim de alcançarmos os objetivos no setor da saúde. É por isso que os nossos clientes estão cada vez mais a aplicar critérios verdes na contratação pública para a aquisição de equipamentos médicos.

Estamos a estabelecer parcerias com os nossos clientes e fornecedores para conceber soluções para os problemas em todo o setor da saúde. Soluções que melhorem a saúde e o bem-estar das pessoas, respeitando o planeta. Por exemplo, repensando os modelos de negócio, fomentando a adoção de práticas circulares e aplicando princípios de conceção ecológica a todos os nossos produtos.

Estamos em crer que, trabalhando em sintonia, poderemos reduzir a nossa pegada de carbono conjunta e criar um setor da saúde sustentável e mais resiliente.