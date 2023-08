Um metabolismo saudável

Do ferro, cobre e zinco às vitaminas A, C, D, E, K e vitaminas B - o bebé recebe um impulso de micronutrientes no início, começando pelo colostro. Trata-se de vitaminas e minerais que os nossos corpos não conseguem produzir (à exceção da vitamina D, que é sintetizada pela pele a partir da luz solar). Os macronutrientes – hidratos de carbono, proteínas e gorduras – constituem uma grande parte do leite materno. Dos mais de 200 ácidos gordos presentes, a maioria é constituída por triacilglicerídeos, que libertam energia à medida que se desfazem. Na verdade, há 3-5 g de gordura em cada 100 ml de leite materno, o que representa 40-55% das calorias do leite materno. O leite materno também contém mais de 400 proteínas diferentes. As proteínas e outros macronutrientes são essenciais para o crescimento do trato gastrointestinal, e agem como probiótico para promover um microbioma intestinal saudável - outro impulso para a capacidade do bebé de combater as infeções e manter um metabolismo saudável. Mesmo na idade adulta! Os estudos acerca do leite materno enchem volume e as suas complexidades ainda estão a ser descobertas pela ciência. À medida que refletimos - e aprendemos mais - sobre as complexidades e benefícios do leite materno, as mães e os profissionais de saúde têm uma base forte a partir da qual tomar decisões sobre a saúde dos bebés.