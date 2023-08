Apoio às mães na Alemanha

Na Alemanha, o valor da amamentação está bem identificado, mas é pouco apoiado. O apoio à amamentação é oferecido em hospitais, por parteiras e programas de licença de maternidade, entre outros tipos de apoio. Os hospitais amigos do bebé também ajudam a aumentar a amamentação. Infelizmente, muitos médicos não têm formação em apoio às mães e a Alemanha não tem uma extensa rede de apoio comunitário. E, quando as mães têm problemas com a amamentação, muitas vezes precisam de pagar pela ajuda ou de fazer escolhas que são prejudiciais para as suas carreiras profissionais e os seus rendimentos. Tomemos como exemplo as leis alemãs para promover a amamentação. As mães reduzem frequentemente a licença de maternidade, para evitar o risco de despromoção ou uma perda da pensão. E, embora os horários para amamentação (ou utilização de bomba) no local de trabalho sejam regulados, as instalações necessárias - como salas privadas e refrigeração - não são garantidas.