Informações valiosas

A possível proteção pela amamentação contra doença inflamatória intestinal, infeção por helicobacter pylori e diabetes mellitus tipo 2 é uma nova perceção obtida neste relatório. No caso da diabetes mellitus tipo 2, a proteção pode ser devida ao efeito da amamentação na obesidade mais tarde na vida, pois essa forma de diabetes está relacionada à obesidade. Em muitos casos, a proteção oferecida pela amamentação pode ser devida aos anticorpos contidos no leite materno e no colostro. No entanto, o relatório mostrou que a amamentação não protege os bebés de todas as infeções. Por exemplo, verificou-se que a prova de um risco reduzido de infeções do trato urinário e de gripe era insuficiente. Em comparação com o relatório anterior do RIVM, as provas de proteção contra doenças atópicas e eczema caíram de possíveis/prováveis para contraditórias. Esperamos que novas e melhores pesquisas possam levar a melhorias nos nossos conhecimentos sobre o efeito da amamentação nestas condições.