Qualidade e utilização da aplicação Pregnancy

Avaliações utilizando a MARS



Para encontrar algumas respostas, investigadores do Hospital Universitário de Ghent e do Departamento de Saúde Pública e Cuidados Primários realizaram um estudo piloto1 para avaliar cientificamente as aplicações e o seu uso durante a gravidez. Também visavam traduzir, adaptar e validar a escala de classificação de aplicações móveis (MARS) para profissionais e utilizadores (uMARS). A MARS é uma ferramenta para avaliar aplicações de saúde móveis e classifica-as por envolvimento, funcionalidade, estética, qualidade da informação e qualidade subjetiva. Os investigadores analisaram as 20 aplicações relacionadas com a gravidez mais transferidas, disponíveis gratuitamente no Google Play, e avaliaram-nas utilizando a MARS. Em seguida, pediram a 311 utilizadores que preenchessem um questionário sobre as 5 aplicações mais populares. A Pregnancy+ foi a aplicação mais transferida entre os participantes do estudo. Quando se olha para as classificações MARS das aplicações avaliadas, a Pregnancy+ recebeu a classificação MARS total mais elevada (4,38 em 5). Entre os tópicos, a aplicação teve o melhor classificação em estética, qualidade subjetiva e funcionalidade, e partilhou o 3º lugar em envolvimento e qualidade da informação.