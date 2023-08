Privação do sono e amamentação

Sentir-se mal por estar exausta



Informar as mães sobre a fisiologia do sono é um bom ponto de partida. Como não são capazes de dormir por períodos de tempo mais longos, muitas vezes não atingem essa importante fase REM do sono, que começa após cerca de 90 minutos. E a falta de sono REM diminui a resiliência ao stress e a capacidade de pensar claramente. Por isso, é natural que se sintam exaustas e assoberbadas. As parteiras relatam que as mães querem respeitar os padrões de alimentação noturna do bebé, mas também desejam seriamente uma boa noite de sono. As mães sentem-se muitas vezes culpadas pela transição para a alimentação por biberão, mesmo que seja uma forma de partilhar as alimentações noturnas com o parceiro. Podem preocupar-se com o facto de a alimentação por biberão interferir com a ligação ao bebé, e com o impacto negativo no desenvolvimento do bebé se nem sempre cumprirem o padrão de alimentação do recém-nascido.