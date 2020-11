Estabelecendo uma terapia eficaz para a apneia do sono

Os benefícios da terapia com pressão positiva da via aérea (PAP) em pacientes com apneia do sono têm sido bem documentados, infelizmente , muitas pessoas tem dificuldade em aceitar ou adaptar-se a terapia uma vez que o tratamente pode ser exaustivo, complexo e desconfortável. Por sua vez, isso pode complicar as coisas para o provedor.





Trabalhando em estreita colaboração com os clientes e seus pacientes, estamos desenvolvendo soluções de terapia para apneia do sono que não ó alcançam uma eficácia clínica e agilizam cuidados, mas também são projetados para serem convidativas para o uso noite após noite, para que os pacientes possam desfrutar de dias melhores.