Como o Boston Medical Center está a impulsionar o envolvimento para melhor gerir os pacientes



Quando pensa no quanto as comunicações digitais integradas podem ajudar a reduzir a taxa de falta de comparência, talvez queira aprender com a iniciativa do Boston Medical Center (BMC) para melhorar o envolvimento do paciente, a experiência do paciente e da equipa e a utilização geral. O BMC implantou o Gestor de pacientes Philips em 33 departamentos de ambulatório como parte de uma iniciativa do sistema de saúde para melhorar as métricas operacionais e de experiência do paciente. Os resultados foram impressionantes.