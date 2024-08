InnoSpire Deluxe Sistema de nebulização compressor

Para utilização com medicação de aerossol, o InnoSpire Deluxe engloba as conveniências integradas que promovem a aderência aos planos de tratamento com medicação. Enquanto parte da família dos sistemas de nebulização compressores InnoSpire, o Delux combina um compressor duradouro e um design moderno que proporciona uma administração consistente de tratamentos de aerossol com medicação.