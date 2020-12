Agora, dispõe de uma solução imediata, para utilização em casa, que pode apresentar aos seus pacientes que se encontrem em lista de espera para a realização de uma polissonografia. O RUSleeping RTS constitui um método objetivo, fácil de utilizar e que apresenta resultados no próprio dia, destinado a pacientes que têm a realização de uma polissonografia pendente, mas que não a podem realizar de momento, devido à falta de disponibilidade imediata das instalações. Agora, os pacientes podem estar no conforto das suas próprias casas e permanecer informados quanto aos respetivos resultados apneicos (AH) antes de realizar a polissonografia. Os médicos assistentes podem utilizar o dispositivo para pré-rastrear os pacientes quanto a eventos apneicos. Com base no resultado apresentado pelo paciente durante a noite, o médico pode facilmente determinar se o paciente se qualifica para uma polissonografia imediata.