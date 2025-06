Concebido com 9 níveis de filtragem

O Oxygenate 5 foi concebido com 9 níveis de filtragem: filtro de ar primário, filtro de ar secundário, filtro do silenciador de entrada, filtro de entrada da torre de absorção, filtro da peneira, filtro de efluentes da torre de absorção, filtro do depósito de oxigénio, filtro de saída de oxigénio e filtro do recipiente de humidificação.