Azurion 5 M20 Sistema de terapia guiada por imagens de um plano montado no teto/chão

Melhore as suas capacidades de intervenção com o Azurion 5 com detetor plano de 20". As suas equipas de intervenção beneficiam de uma consistência e eficiência soberbas, uma vez que realizam diversos procedimentos vasculares e cardíacos. Controle facilmente todas as aplicações relevantes ao lado da mesa para uma experiência de utilizador consistente, excelente desempenho do laboratório e cuidados prestados aos pacientes.