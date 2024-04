Hemo with IntelliVue X3 Melhorar o fluxo de trabalho no laboratório de intervenção

A melhoria da produtividade e dos resultados é essencial para as instalações hospitalares responderem à crescente procura de procedimentos em laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema hemodinâmico de intervenção (sistema Hemo) que fornece medições hemodinâmicas avançadas ao laboratório de cateterismo. A integração com o monitor do paciente IntelliVue X3 permite uma tomada de decisões clínicas confiante e registos médicos de pacientes isentos de falhas, monitorizando continuamente o paciente no laboratório de cateterismo ou em todo o hospital.