Reduzir o consumo de hélio escasso

O íman BlueSeal da Philips retém a pequena quantidade de hélio líquido (7 litros) necessária para o arrefecimento dentro do tubo do sistema de RM. Não há perdas de hélio, nem reabastecimentos, nem custos inesperados relacionados com o hélio durante a vida útil. Não são necessários conhecimentos relacionados com hélio no local. [5] A RM móvel pode circular livremente de forma flexível, permitindo o acesso a mais pacientes que necessitam de uma RM.