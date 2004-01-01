O visor ativo IntelliVue AD75 fornece um visor independente com capacidade de alarme em tempo real garantida para utilização com monitores IntelliVue específicos. O visor ativo IntelliVue AD75 contém um visor LCD (TFT) de 19" (469 mm) com tecnologia tátil capacitiva (pCap), num alojamento semelhante ao monitor de pacientes MX750. O visor ativo IntelliVue AD75 liga-se a um monitor anfitrião através de uma ligação LAN. O visor fornece 4 portas USB para ligação de dispositivos apontadores compatíveis com USB HID. A parte frontal do visor tem um dispositivo de comunicação e de ID sem contacto integrado, que utiliza tecnologia RFID. Quando ligado a um monitor de pacientes, o visor ativo IntelliVue AD75 consegue apresentar o mesmo número de canais de onda que o próprio monitor. Quando montado junto ao monitor, o alarme soa no visor e pode ser desativado. Quando montado remotamente, o monitor de pacientes na sala pode ser silencioso, enquanto o visor ativo IntelliVue AD75 assume o controlo do som dos alarmes.
Interface do utilizador IntelliVue para um reforço rápido
A interface gráfica do utilizador foi concebida para um funcionamento rápido e intuitivo, permitindo aos utilizadores familiarizarem-se rapidamente com o funcionamento do dispositivo. As chaves inteligentes podem ser configuradas com ícones para facilitar o funcionamento das tarefas de monitorização diretamente no ecrã. Ondas e valores numéricos são codificados com cores personalizáveis.
Alarme remoto audível
Silenciar alarmes dentro da sala do paciente
Quando o visor ativo é instalado fora da sala do paciente, recebe alarmes do monitor e anuncia esses alarmes no visor. Isto permite que os sons de alarme na sala do paciente sejam silenciados e limita estas perturbações de ruído ao paciente.
Controlos por ecrã tátil
Tecnologia tátil capacitiva
Os visores ativos AD75 e AD85 têm tecnologia tátil capacitiva que suporta o toque com vários dedos e o funcionamento por gestos (semelhante ao de um smartphone). Os visores também incluem uma identificação sem contacto e um dispositivo de comunicação de campo próximo integrados com tecnologia RFID.
Alarmes visuais e sonoros
Anunciar alarmes em tempo real
O AD75 e o AD85 têm luzes de alarme incorporadas e um altifalante de alarme verificado capaz de anunciar alarmes em tempo real. Com um paciente infecioso, a capacidade de receber e reagir a alarmes fora da sala do paciente reduz a necessidade de os prestadores de cuidados de saúde entrarem na sala para resolver o alarme.
Visor grande, apresenta ondas e dados
Dados de alta fidelidade
O visor ativo AD75 dispõe de um brilhante ecrã LCD a cores de 19" com a mesma resolução que o monitor do paciente, para que possa apresentar ondas sem distorção. O ecrã de ângulo amplo fornece ao profissional de saúde informações sobre os sinais vitais do paciente a partir de praticamente qualquer ângulo de visão.
Personalize o visor de acordo com o seu trabalho
Ecrãs personalizáveis para maior flexibilidade
A disposição flexível do visor permite-lhe ajustar o mesmo de acordo com as suas necessidades, por exemplo, sobrepondo ondas ou ajustando de forma dinâmica a amplitude da onda em função do número de ondas configuradas para essa área. Veja os dados de que necessita de uma forma que funcione para si.
Alarme remoto audível
Silenciar alarmes dentro da sala do paciente
Quando o visor ativo é instalado fora da sala do paciente, recebe alarmes do monitor e anuncia esses alarmes no visor. Isto permite que os sons de alarme na sala do paciente sejam silenciados e limita estas perturbações de ruído ao paciente.
Controlos por ecrã tátil
Tecnologia tátil capacitiva
Os visores ativos AD75 e AD85 têm tecnologia tátil capacitiva que suporta o toque com vários dedos e o funcionamento por gestos (semelhante ao de um smartphone). Os visores também incluem uma identificação sem contacto e um dispositivo de comunicação de campo próximo integrados com tecnologia RFID.
Alarmes visuais e sonoros
Anunciar alarmes em tempo real
O AD75 e o AD85 têm luzes de alarme incorporadas e um altifalante de alarme verificado capaz de anunciar alarmes em tempo real. Com um paciente infecioso, a capacidade de receber e reagir a alarmes fora da sala do paciente reduz a necessidade de os prestadores de cuidados de saúde entrarem na sala para resolver o alarme.
Visor grande, apresenta ondas e dados
Dados de alta fidelidade
O visor ativo AD75 dispõe de um brilhante ecrã LCD a cores de 19" com a mesma resolução que o monitor do paciente, para que possa apresentar ondas sem distorção. O ecrã de ângulo amplo fornece ao profissional de saúde informações sobre os sinais vitais do paciente a partir de praticamente qualquer ângulo de visão.
Personalize o visor de acordo com o seu trabalho
Ecrãs personalizáveis para maior flexibilidade
A disposição flexível do visor permite-lhe ajustar o mesmo de acordo com as suas necessidades, por exemplo, sobrepondo ondas ou ajustando de forma dinâmica a amplitude da onda em função do número de ondas configuradas para essa área. Veja os dados de que necessita de uma forma que funcione para si.
