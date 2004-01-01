IntelliVue AD75 Visor ativo

O visor ativo IntelliVue AD75 fornece um visor independente com capacidade de alarme em tempo real garantida para utilização com monitores IntelliVue específicos. O visor ativo IntelliVue AD75 contém um visor LCD (TFT) de 19" (469 mm) com tecnologia tátil capacitiva (pCap), num alojamento semelhante ao monitor de pacientes MX750. O visor ativo IntelliVue AD75 liga-se a um monitor anfitrião através de uma ligação LAN. O visor fornece 4 portas USB para ligação de dispositivos apontadores compatíveis com USB HID. A parte frontal do visor tem um dispositivo de comunicação e de ID sem contacto integrado, que utiliza tecnologia RFID. Quando ligado a um monitor de pacientes, o visor ativo IntelliVue AD75 consegue apresentar o mesmo número de canais de onda que o próprio monitor. Quando montado junto ao monitor, o alarme soa no visor e pode ser desativado. Quando montado remotamente, o monitor de pacientes na sala pode ser silencioso, enquanto o visor ativo IntelliVue AD75 assume o controlo do som dos alarmes.