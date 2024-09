Design focado nas pessoas

Os monitores do paciente IntelliVue MX750 e MX850 foram reconhecidos com o prestigiado prémio iF Product Design Award. Concebidos a pensar na robustez e na longevidade, foram reconhecidos como fáceis de utilizar, tanto para pacientes como para utilizadores, com um aspeto profissional. O prémio iF Design Award reconhece fabricantes e designers por uma conquista extraordinária no design.