Patient Information Center iX (PIC iX) Sistema de monitorização central

O PIC iX é uma parte integrante do ecossistema de monitorização empresarial da Philips, abrangendo definições de acuidade elevada, média, baixa e de especialidade. Permite que os dados do paciente circulem nestas áreas de cuidados, incluindo dados de dispositivos Philips e não Philips em todas as definições. Pode simplificar os fluxos de trabalho ajudando os médicos a detetar e a responder a alterações dos pacientes onde quer que estejam no hospital e a proteger a segurança dos dados dos pacientes através de padrões da indústria médica. O PIC iX integra-se na infraestrutura existente para que possa criar uma nova unidade em menos tempo e estar preparado para futuras alterações na prestação de cuidados. Uma vez que a escalabilidade e a flexibilidade são essenciais para as operações, oferecemos uma solução de gestão operacional remota de dispositivos, permitindo que os técnicos de TI e de biomedicina melhorem o tempo de atividade do sistema, monitorizem o desempenho e reduzam as despesas operacionais.