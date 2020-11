A DreamWisp foi concebida para ajudar os pacientes a dormir confortavelmente durante toda a noite. A combinação entre a liberdade resultante do design revolucionário da DreamWear do tubo no topo da cabeça com a almofada autovedante comprovada Wisp sobre o nariz cria uma máscara que oferece aos pacientes a possibilidade de dormirem conforme desejam sem tubos frontais incomodativos.