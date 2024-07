Lifecycle Learning* Desenvolver e manter as capacidades e competências da equipa

O Lifecycle Learning oferece assistência clínica remota regular ao longo do ciclo de vida do seu sistema, com colaboração no local de tratamento. Permite-lhe aceder a formação remota orientada por instrutor com um especialista clínico da Philips e desenvolver a proficiência da equipa utilizando uma biblioteca de aprendizagem eletrónica, incluindo vídeos de apoio ao desempenho e cursos virtuais orientados por instrutor.