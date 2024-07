On Demand Clinical Support* Acesso em tempo real a especialistas em TC da Philips a pedido

A assistência clínica a pedido oferece acesso em tempo real a especialistas em TC da Philips a pedido, utilizando o CT Collaboration Live**. A assistência clínica a pedido proporciona aos profissionais de saúde assistência clínica para questões relacionadas com o sistema e as ferramentas de TC da Philips, como a preparação e o posicionamento do paciente, a seleção de protocolos e as funcionalidades para ajudar a melhorar a qualidade da imagem. Mediante pedido, um especialista em aplicações clínicas da Philips pode fornecer respostas a questões clínicas num tempo de resposta curto.