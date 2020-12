O Threshold PEP é utilizado para a limpeza das vias aéreas, higiene brônquica, ou como uma alternativa à terapia física torácica. O Threshold PEP incorpora uma válvula de uma via independente do fluxo para assegurar uma resistência consistente com definições ajustáveis de pressão específica (em cm de H2O), que são definidas pelo profissional de saúde. Quando os pacientes expiram pelo Threshold PEP, a carga resistiva cria uma pressão positiva que ajuda a abrir as vias aéreas e permitir que o muco seja expelido durante a tosse com "bufo" (técnica de expiração forçada).