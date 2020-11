Sinta o poder para inovar os seus serviços intervencionais vasculares com o Azurion 3 com detetor plano de 15''. As equipas de intervenção beneficiarão de uma consistência e eficiência incríveis ao realizar procedimentos neurológicos, endovasculares, oncológicos e cardíacos. Dê o próximo passo no que respeita a melhoria de custos de prestação de cuidados e de gestão.