Azurion 7 B12/12 Sistema de terapia guiada por imagens de dois planos

Descubra incríveis novas possibilidades para cardiologia de intervenção, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o sistema de dois planos Azurion 7 com dois detetores de 12''. Este sistema de terapia guiada por imagens líder da indústria permite-lhe realizar procedimentos com facilidade e confiança com uma experiência de utilizador consistente, ajudando-o a otimizar o desempenho da sua sala de exames e a fornecer cuidados de saúde de nível superior. Controle facilmente todas as aplicações relevantes a partir de um único ecrã tátil ao lado da mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril.