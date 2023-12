CBCT Open

O SmartCT Soft Tissue oferece a possibilidade de adquirir uma CBCT utilizando uma trajetória aberta com posições de início e paragem de +55° a -185°, respetivamente. Este protocolo abre o arco para o lado esquerdo do paciente, permitindo uma translação mais ampla da mesa angiográfica nesta direção, deslocando assim o isocentro do arco em C para o lado lateral direito do paciente. Isto permite a visualização de áreas de interesse descentradas (como a periferia do fígado) num único varrimento. [2] A trajetória do arco aberto também oferece maior conforto aos pacientes maiores.