É importante trabalhar eficazmente, à medida que o seu laboratório for tendo mais aplicações. Com o FlexSpot, aceda a todas as aplicações em simultâneo, de forma integrada, num local de trabalho compacto e personalizável. Reduza a complexidade e simplifique o fluxo de trabalho. A equipa pode realizar tarefas independentes, sem interrupções, reduzindo os atrasos entre cada caso.