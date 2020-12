Quando lida com vários casos, o controlo eficaz das aplicações melhora a eficiência do trabalho em equipa e da prestação de cuidados. O FlexVision Pro permite controlar intuitivamente as aplicações disponíveis, junto da mesa, e agilizar o fluxo de trabalho usando o rato. Isso aumenta a sua eficiência e reduz a necessidade de sair da área esterilizada durante um caso.