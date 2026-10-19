Sangro das gengivas ao usar a Philips Sonicare AirFloss

Quando inicia uma nova rotina de higiene oral, é normal se ocorrer sangramento nas suas gengivas. Uma das razões é não ter andado a fazer a limpeza de certas áreas de difícil acesso.

Qualquer desconforto desaparecerá à medida que a saúde das suas gengivas melhora.

Nota: Se a hemorragia for excessiva ou não parar num prazo de 3 a 4 semanas de uso regular da AirFloss, consulte o seu dentista.

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