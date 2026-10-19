ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Sangro das gengivas ao usar a Philips Sonicare AirFloss

Se estiver a utilizar a Philips Sonicare AirFloss pela primeira vez, poderá ocorrer um ligeiro desconforto ou sangramento. Leia abaixo mais informações sobre a razão para isto acontecer.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8331/03, HX8491/03, HX8432/03. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência