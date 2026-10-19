Sangro das gengivas ao usar a Philips Sonicare AirFloss

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Se estiver a utilizar a Philips Sonicare AirFloss pela primeira vez, poderá ocorrer um ligeiro desconforto ou sangramento. Leia abaixo mais informações sobre a razão para isto acontecer.
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