Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
12342WVUB1
Aspeto nítido irresistível
As WhiteVision ultra H4 da Philips, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam 4200 kelvins excecionais. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.
Tipo de lâmpada: H4
12 V, 55/60 W
Visão até 60% superior
Até 4200 K
Número de lâmpadas: 1
Com um máximo de 4200 kelvins, os faróis Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do seu automóvel com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!
As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.
As lâmpadas para faróis WhiteVision ultra modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear o carro da frente.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas