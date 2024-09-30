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RacingVision GT200Alto desempenho

12972RGTB1

3.8

| (296) Críticas

3 Prémios

Desempenho incrível de uma lâmpada homologada

Se gosta de conduzir, deixe que as lâmpadas para automóvel RacingVision GT200 da Philips elevem a sua experiência automóvel. Uma luz até 200% mais brilhante, que brilha ao longo de mais de 80 metros, significa uma melhor visão e reações mais rápidas para uma condução mais emocionante.

Ver todos os benefícios

Deixe que as nossas luzes elevem a sua condução para o nível seguinte

Desempenho incrível de uma lâmpada homologada

  • Tipo de lâmpada: H7

  • 12 V, 55 W

  • Luz até 200% mais brilhante¹

  • Feixe estendido na estrada

  • Número de lâmpadas: 1

Veja uma mudança significativa na visibilidade e na emoção de condução

As lâmpadas de maior desempenho do nosso portefólio, as Philips RacingVision GT200, proporcionam a visibilidade altamente brilhante de lâmpadas de rally num formato que pode utilizar em estradas públicas. Desfrute da claridade nítida de uma luz até 200% mais brilhante¹. O design otimizado das lâmpadas oferece uma maior luminância para uma melhor visualização da estrada à sua frente, proporcionando-lhe uma condução mais segura e emocionante.

O feixe surpreendente ilumina até 80 metros mais longe(2)

Com o feixe de ultra elevado desempenho a alcançar 80 metros acima² do mínimo legal, as Philips RacingVision GT200 permitem ver melhor a estrada à sua frente. Aperceba-se mais rapidamente de potenciais perigos, reaja mais rapidamente e posicione o seu automóvel de forma mais precisa na estrada. Tudo isto contribui para uma experiência de condução mais segura e satisfatória.

Luz de alto desempenho aprovada para utilização em estradas públicas

As lâmpadas para faróis Philips RacingVision GT200 estão homologadas pela ECE para a estrada. Os condutores orientados para o desempenho desfrutam de uma lâmpada brilhante, vibrante e legal para circulação rodoviária, estando em conformidade com os regulamentos relevantes.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-7005735
  • Imagem de AWARD-7005740
  • Imagem de AWARD-7561138

Críticas

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3.8

de 5

296

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Data de utilização 2024-08-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Data de utilização 2024-08-30

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Data de utilização 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Data de utilização 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Data de utilização 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2026-04-30

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Avisos legais

  1. ¹ Brilho em comparação com a norma legal mínima.

  2. ² Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.