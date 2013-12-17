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Descontinuado
196V3LAB5/00
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast, asseguram imagens ricas e brilhantes e os altifalantes estéreo melhoram a sua experiência multimédia, assegurando que este monitor é uma óptima escolha!
Linha V
47 cm (18,5")
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.3
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
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cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Comprador verificado
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
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cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
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