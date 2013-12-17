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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Críticas | 86% recomendam este produto

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast, asseguram imagens ricas e brilhantes e os altifalantes estéreo melhoram a sua experiência multimédia, assegurando que este monitor é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

  • Linha V

  • 47 cm (18,5")

Base pequena para integrar em qualquer estilo

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Design apelativo fino e brilhante

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

1

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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23/10/2012

United Kingdom

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philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

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