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Descontinuado
226E9QHAB/00
Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites
Este monitor elegante proporciona as melhores imagens sem limites. O ecrã de visualização ampla permite desfrutar da mesma qualidade de imagem nítida e vívida a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia Sem cintilação reduz a fadiga ocular em longos períogos de utilização.
Linha E
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
A experiência de jogo não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. Com o novo monitor da Philips, não tem de ser. Obtenha um desempenho fluido e sem artefactos em praticamente todas as taxas de fotogramas com a tecnologia AMD FreeSync™, atualização rápida suave e um tempo de resposta ultra-rápido.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
3.6
de 5
14
Críticas
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226E9QHAB LCD monitor
Data de utilização 2020-12-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226E9QHAB LCD monitor
Data de utilização 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Pontos positivos
Easy set up and clear flicker free image.
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226E9QHAB LCD monitor
Data de utilização 2019-06-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226E9QHAB LCD monitor
Data de utilização 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226E9QHAB LCD monitor
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.