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Descontinuado
226E9QSB/00
Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites
Este monitor elegante proporciona as melhores imagens sem limites. O ecrã de visualização ampla permite desfrutar da mesma qualidade de imagem nítida e vívida a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia Sem cintilação reduz a fadiga ocular em longos períogos de utilização.
Linha E
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
"A Philips está empenhada em utilizar materiais ecológicos e sustentáveis na sua gama de monitores. Todas as estruturas de plástico, peças de chassis metálicas e materiais de embalagem são compostos por materiais 100% recicláveis. Em alguns modelos selecionados, utilizamos até 65% de plásticos reciclados pós-consumo. O cumprimento estrito das normas RoHS assegura uma redução substancial ou a eliminação de substâncias tóxicas como o chumbo, por exemplo. O teor de mercúrio foi reduzido significativamente nos monitores com retroiluminação CCFL e foi eliminado nos monitores com retroiluminação LED.
Críticas
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.