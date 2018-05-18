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Descontinuado

Monitor LCD

226E9QSB/00

Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites

Este monitor elegante proporciona as melhores imagens sem limites. O ecrã de visualização ampla permite desfrutar da mesma qualidade de imagem nítida e vívida a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia Sem cintilação reduz a fadiga ocular em longos períogos de utilização.

Ver todos os benefícios

Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites

  • Linha E

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Materiais ecológicos em conformidade com as principais normas internacionais

"A Philips está empenhada em utilizar materiais ecológicos e sustentáveis na sua gama de monitores. Todas as estruturas de plástico, peças de chassis metálicas e materiais de embalagem são compostos por materiais 100% recicláveis. Em alguns modelos selecionados, utilizamos até 65% de plásticos reciclados pós-consumo. O cumprimento estrito das normas RoHS assegura uma redução substancial ou a eliminação de substâncias tóxicas como o chumbo, por exemplo. O teor de mercúrio foi reduzido significativamente nos monitores com retroiluminação CCFL e foi eliminado nos monitores com retroiluminação LED.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.