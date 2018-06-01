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Descontinuado

Monitor LCD

226E9QSB/01

Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites

Este monitor elegante proporciona as melhores imagens sem limites. O ecrã de visualização ampla permite desfrutar da mesma qualidade de imagem nítida e vívida a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia Sem cintilação reduz a fadiga ocular em longos períogos de utilização.

Ver todos os benefícios

Detalhes vívidos e nítidos, design sem limites

  • Linha E

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos

Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.