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Descontinuado
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
54,6 cm (21,5")
O ecrã Full HD apresenta uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada em fontes HD para garantir a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com as próximas tecnologias, uma vez que suporta sinais de 1080p a partir de todas as fontes, incluindo as mais recentes, como Blu-ray e consolas de jogos HD avançadas. O processamento do sinal é amplamente modernizado para suportar este nível muito mais elevado de qualidade e resolução. Produz imagens de varrimento progressivo sem cintilação e com excelentes cores e brilho.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.1
de 5
23
Críticas
83%
recomendam este produto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Data de utilização 2021-11-02
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
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Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
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