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Descontinuado

Monitor LCD

226V6QSB6/00

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens vivas e nítidas neste ecrã fino da Philips. Equipado com SmartContrast que assegura imagens ricas e brilhantes, o que faz deste ecrã uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

O ecrã AH-IPS apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Baixo consumo de energia poupança na electricidade

Especificações técnicas

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