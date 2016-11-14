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Descontinuado
226V6QSB6/00
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens vivas e nítidas neste ecrã fino da Philips. Equipado com SmartContrast que assegura imagens ricas e brilhantes, o que faz deste ecrã uma óptima escolha!
Linha V
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Críticas