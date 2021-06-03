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240B7QPJEB/01
Visão nítida, desempenho eficiente
O ecrã PowerSensor da Philips fabricado com 85% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Linha B
24 (24,1"/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
Com inúmeras possibilidades de conetividade, estes ecrãs Philips estão equipados com numerosas ligações como VGA, Display Port ou conetor HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades ultra elevadas, enquanto dispõe de uma conetividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
4.3
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Comprador verificado
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
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JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Comprador verificado
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
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A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse