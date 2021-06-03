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BrillianceMonitor LCD com PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Críticas | 100% recomendam este produto

Visão nítida, desempenho eficiente

O ecrã PowerSensor da Philips fabricado com 85% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica

Ver todos os benefícios

com PowerSensor

Visão nítida, desempenho eficiente

  • Linha B

  • 24 (24,1"/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

SmartConnect com ligações DisplayPort, HDMI e VGA

Com inúmeras possibilidades de conetividade, estes ecrãs Philips estão equipados com numerosas ligações como VGA, Display Port ou conetor HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades ultra elevadas, enquanto dispõe de uma conetividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

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17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

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20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

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Avisos legais

  1. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  2. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  3. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse