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Monitor LCD

242V8A/00

4.2

| (12) Críticas | 83% recomendam este produto

Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites

O monitor Philips de visualização ampla da linha V oferece uma visualização que desafia todos os limites e uma ótima relação qualidade/preço com funcionalidades essenciais. A tecnologia Adaptive-Sync oferece uma apresentação de vídeo fluida. As funcionalidades como a tecnologia antirreflexo, o modo LowBlue e a tecnologia sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

Ver todos os benefícios

Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites

  • Linha V

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

12

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Pontos positivos

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Pontos negativos

Not recognisable on system without drivers.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272V8A LCD monitor

Data de utilização 2022-08-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272V8A LCD monitor

Data de utilização 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Pontos positivos

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Pontos negativos

Build in speakers are not the best, but they do the job

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor

Data de utilização 2022-01-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor

Data de utilização 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor

Data de utilização 2021-08-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor

Data de utilização 2021-08-14

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.