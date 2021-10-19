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Descontinuado
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
4.0
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
Legolas_006
19/10/2021
España
Comprador verificado
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Pontos positivos
Buena resolución por buen precio
Pontos negativos
Una sola entrada HDMI
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-04-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Comprador verificado
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Pontos positivos
Very good price
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data de utilização 2018-12-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data de utilização 2018-12-16
arrot
24/01/2018
France
excellent ecran pour travailler sans fatigue
remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
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