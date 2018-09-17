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Descontinuado
246E7QDAB/00
Cores vivas e realistas
Este brilhante ecrã de ângulo amplo com Ultra Wide-Color oferece cores realistas num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.
Linha E
24 (visualizável a 59,9 cm/23,6")
1920 x 1080 (Full HD)
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
4.3
de 5
26
Críticas
92%
recomendam este produto
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD
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alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
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67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
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Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento
Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.