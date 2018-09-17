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Descontinuado

Monitor LCD com Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Críticas | 92% recomendam este produto

Cores vivas e realistas

Este brilhante ecrã de ângulo amplo com Ultra Wide-Color oferece cores realistas num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.

Ver todos os benefícios

num design elegante

Cores vivas e realistas

  • Linha E

  • 24 (visualizável a 59,9 cm/23,6")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Acabamento brilhante fabuloso para melhorar a sua decoração interior

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

26

Críticas

92%

recomendam este produto

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 323E7QDAB Display LCD

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12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

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Avisos legais

  1. Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento

  2. Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.

  3. A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  4. A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org

  5. Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.

  6. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.