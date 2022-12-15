Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
246E9QJAB/01
Cor deslumbrante, design elegante
O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.
Linha E
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
4.2
de 5
59
Críticas
85%
recomendam este produto
jcarcelle
15/12/2022
España
Comprador verificado
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Pontos positivos
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Pontos negativos
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Dipero
17/03/2022
España
Comprador verificado
Bueno Bonito y barato
Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.
Pontos positivos
Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano
Pontos negativos
De momento nooooo hay
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
carraben
05/01/2020
España
Comprador verificado
Me funciona perfectamente.
Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.
Pontos positivos
Su calidad y precio
Pontos negativos
Por ahora ninguna.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.