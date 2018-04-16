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Descontinuado
246E9QSB/00
Cor deslumbrante, design elegante
O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.
Linha E
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
"A Philips está empenhada em utilizar materiais ecológicos e sustentáveis na sua gama de monitores. Todas as estruturas de plástico, peças de chassis metálicas e materiais de embalagem são compostos por materiais 100% recicláveis. Em alguns modelos selecionados, utilizamos até 65% de plásticos reciclados pós-consumo. O cumprimento estrito das normas RoHS assegura uma redução substancial ou a eliminação de substâncias tóxicas como o chumbo, por exemplo. O teor de mercúrio foi reduzido significativamente nos monitores com retroiluminação CCFL e foi eliminado nos monitores com retroiluminação LED.
Críticas
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.