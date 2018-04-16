Materiais ecológicos em conformidade com as principais normas internacionais

"A Philips está empenhada em utilizar materiais ecológicos e sustentáveis na sua gama de monitores. Todas as estruturas de plástico, peças de chassis metálicas e materiais de embalagem são compostos por materiais 100% recicláveis. Em alguns modelos selecionados, utilizamos até 65% de plásticos reciclados pós-consumo. O cumprimento estrito das normas RoHS assegura uma redução substancial ou a eliminação de substâncias tóxicas como o chumbo, por exemplo. O teor de mercúrio foi reduzido significativamente nos monitores com retroiluminação CCFL e foi eliminado nos monitores com retroiluminação LED.