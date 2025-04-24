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24M1N3200ZS/01
Leve jogos para próximo nível
Este monitor de gaming Philips é um excelente ecrã para todos os efeitos, ideal para jogos de PC intensos. A tecnologia Sync, a taxa de atualização de 165 Hz e o tempo de resposta de 1 ms proporcionam uma jogabilidade fluida. O ecrã praticamente sem moldura com Ultra Wide-Color melhora a experiência visual envolvente.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
A experiência de gaming não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. O AMD FreeSync™ Premium Pro proporciona aos jogadores uma experiência de gaming fluida e sem interrupções com o máximo desempenho. Sem compromissos, jogue com confiança com uma frequência de atualização elevada, uma compensação de taxa de fotogramas baixa e baixa latência.
Participa em jogos intensos e competitivos. Exige um monitor com imagens ultrafluidas e sem atrasos. Este monitor Philips redesenha a imagem no ecrã até 165 vezes por segundo, sendo efetivamente mais rápido do que um monitor convencional. Uma velocidade de fotogramas mais baixa pode fazer com que os inimigos pareçam saltar de um ponto para outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de atingir. Com uma velocidade de fotogramas de 165Hz, obtém no ecrã aquelas imagens cruciais em falta, que mostram o movimento dos inimigos de forma ultrafluida para que possa atingi-los facilmente. Com um atraso de entrada ultrabaixo e sem cortes na imagem, este monitor Philips é o seu parceiro de gaming perfeito
O MPRT (tempo de resposta de imagens em movimento) é uma forma mais intuitiva de descrever o tempo de resposta, que corresponde diretamente à duração desde a visualização de ruído desfocado até imagens nítidas e limpas. O monitor para jogos Philips com MPRT de 1 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de jogo. A melhor escolha para jogar jogos emocionantes e sensíveis aos movimentos.
4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Data de utilização 2025-03-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Data de utilização 2025-03-24
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Pontos positivos
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Pontos negativos
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Data de utilização 2023-11-29
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Data de utilização 2023-11-29
GeoV
05/02/2024
Nederland
Comprador verificado
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Pontos positivos
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Pontos negativos
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Data de utilização 2024-01-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Data de utilização 2024-01-05
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor poderá ter um aspeto diferente do apresentado nas imagens das funcionalidades.